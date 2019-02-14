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Тина Кунаки родила первенца: Кассель поделился новостью в Сети

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Актер Венсан Кассель поделился новостью о пополнении в семье.

Тина Кунаки родила первенца: Кассель поделился новостью в Сети
Тина Кунаки родила первенца: Кассель поделился новостью в Сети
instagram.com/vincentcassel

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Экс-муж Моники Беллуччи, актер Венсан Кассель опубликовал 14 февраля фото с “емоджи“ беременной женщины.

С Днем Святого Валентина, моя, – подписал снимок Венсан.

Также в посте фигурирует время - 13.41. Подписчики звезды расценили это как сообщение о рождении ребенка - и поздравляют пару в многочисленных комментариях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy Valentine’s day mon ❤️

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

Ранее мы писали, что Надю Дорофееву заподозрили в беременности. 

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Теги: Тина Кунаки, Венсаль Кассель
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