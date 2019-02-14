Тина Кунаки родила первенца: Кассель поделился новостью в Сети
Актер Венсан Кассель поделился новостью о пополнении в семье.
Читай также: Популярную инста-диву Алену Омович затроллили из-за “пластики“ и фотошопа
Экс-муж Моники Беллуччи, актер Венсан Кассель опубликовал 14 февраля фото с “емоджи“ беременной женщины.
С Днем Святого Валентина, моя, – подписал снимок Венсан.
Также в посте фигурирует время - 13.41. Подписчики звезды расценили это как сообщение о рождении ребенка - и поздравляют пару в многочисленных комментариях.
Ранее мы писали, что Надю Дорофееву заподозрили в беременности.
Полная версия правил