Регина Тодоренко отпраздновала День святого Валентина без мужа
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками.
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В День святого Валентина звезда опубликовала в Instagram яркое фото, на котором позирует в кафе, но без мужа.
Как оказалось, супруг Регины, российский певец Влад Топалов заболел и ему категорически запрещено находиться рядом с женой и ребенком. Поэтому телеведущая отпраздновала День всех влюбленных без своей второй половинки.
Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён . Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно, но тебя, конечно, не хватает! – подписала грустный снимок Регина Тодоренко.
Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно , но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днём Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга #регинатодоренко #регинапутешественница А вы сегодня тоже одна/один или с любимыми? #sareevo #сареево #отельвподмосковье #сарееворезорт #sareevoresort
Напомним, ранее Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына.
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