Регина Тодоренко отпраздновала День святого Валентина без мужа

Телеведущая провела этот день без Влада Топалова.

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками.

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В День святого Валентина звезда опубликовала в Instagram яркое фото, на котором позирует в кафе, но без мужа.

Как оказалось, супруг Регины, российский певец Влад Топалов заболел и ему категорически запрещено находиться рядом с женой и ребенком. Поэтому телеведущая отпраздновала День всех влюбленных без своей второй половинки.

Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён . Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно, но тебя, конечно, не хватает! – подписала грустный снимок Регина Тодоренко.

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына.