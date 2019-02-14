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Регина Тодоренко отпраздновала День святого Валентина без мужа

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Телеведущая провела этот день без Влада Топалова.
Регина Тодоренко отпраздновала День святого Валентина без мужа
Регина Тодоренко отпраздновала День святого Валентина без мужа
instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает радовать поклонников новыми снимками. 

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В День святого Валентина звезда опубликовала в Instagram яркое фото, на котором позирует в кафе, но без мужа.

Как оказалось, супруг Регины, российский певец Влад Топалов заболел и ему категорически запрещено находиться рядом с женой и ребенком. Поэтому телеведущая отпраздновала День всех влюбленных без своей второй половинки.

Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён . Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно, но тебя, конечно, не хватает! – подписала грустный снимок Регина Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда День Всех Влюблённых празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещён Я все равно люблю тебя , @vladtopalovofficial , и мне тут в @rs_sareevo очень вкусно , но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днём Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга #регинатодоренко #регинапутешественница А вы сегодня тоже одна/один или с любимыми? #sareevo #сареево #отельвподмосковье #сарееворезорт #sareevoresort

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Напомним, ранее Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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