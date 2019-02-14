Игорь Кондратюк удивил неожиданным заявлением в Сети
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Украинский продюсер, ведущий Игорь Кондратюк сделал в Инстаграм необычный пост. Он выложил фото за барабанами и написал, что ищет новую работу.
Сессионный непрофессиональный барабанщик ищет приключений. О себе: опыта не имею, но очень нужна работа 😂😂😂 - написал Кондратюк.
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Пользователям Сети понравился забавный пост Кондратюка.
Что за диво сидит у вас на плече?😂 - пошутили пользователи Сети об игрушечном дельфине на фото.
А может вы и крестиком вышиваете? Очень нужен продавец в товары для рукоделия, - пошутили в комментариях.
Есть вакансия барабанщика в хард-н-хэви банде))) - написали фолловеры.
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