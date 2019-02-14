Вокалистка ONUKA показала первое совместное фото с мужем
Наталия Жижченко поделилась первым снимком с Евгением Филатовым.
Вокалистка украинской электро-фолк-группы ONUKA Наталия Жижченко порадовала поклонников архивным снимком.
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Певица разместила в своем Instagram-аккаунте одно из первых совместных фото с мужем Евгением Филатовым , известным также, как The Maneken. Кадр был сделан 10 лет назад.
“Одне з наших перших сумісних фото, далекий 2009 рік. Є таке прислів’я: “Друг пізнається в біді, а дружина в бідності“. Підписуюся під кожним словом. Багато пережито, ще багато чого попереду“, - написала исполнительница.
Напомним, ранее Евгений Филатов прокомментировал выступление MARUV в первом полуфинале Нацотбора.
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