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Вокалистка ONUKA показала первое совместное фото с мужем

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Наталия Жижченко поделилась первым снимком с Евгением Филатовым.
Вокалистка ONUKA показала первое совместное фото с мужем
Вокалистка ONUKA показала первое совместное фото с мужем
instagram.com/onukaofficial

Вокалистка украинской электро-фолк-группы ONUKA Наталия Жижченко порадовала поклонников архивным снимком.

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Певица разместила в своем Instagram-аккаунте одно из первых совместных фото с мужем Евгением Филатовым , известным также, как The Maneken. Кадр был сделан 10 лет назад.

“Одне з наших перших сумісних фото, далекий 2009 рік. Є таке прислів’я: “Друг пізнається в біді, а дружина в бідності“. Підписуюся під кожним словом. Багато пережито, ще багато чого попереду“, - написала исполнительница.

Напомним, ранее Евгений Филатов прокомментировал выступление MARUV в первом полуфинале Нацотбора.

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Теги: ONUKA, Наталия Жижченко, Евгений Филатов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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