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Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом

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Актриса рассказала, когда началась их история любви.
Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом
Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом
instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников архивными снимками с мужем Виталием Борисюком. Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белые фото 28-летней давности.

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В подписи к кадрам актриса рассказала о начале отношений с тогда еще будущим мужем.

“Історія кохання народилась саме в день св. Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці, 14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка... “Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад“.. І все! Я зрозуміла,що закохалась...! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу “Кандід“, де ми з @vitaliyborysyuk грали закоханих, Кандіда і Кунегунду! Саме там все і почалося,під час репетицій..Ну а продовження ви всі знаєте“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія кохання народилась саме в день св.Валентина 91 року,коли свято тільки прийшло до нас.Вранці,14лютого,перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце,а в ньому записочка...»Приходь завтра до мене,я з’їм тебе,як ти цей шоколад»..І все!Я зрозуміла,що закохалась...!Це фото з першого в Україні м‘юзиклу «Кандід»,де ми з @vitaliyborysyuk грали закоханих,Кандіда і Кунегунду!Саме там все і почалося,під час репетицій..Ну а продовження ви всі знаєте..Пишить свої історії кохання,друзі! Зі святом!

Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska)

Напомним, ранее Вера Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем.

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Теги: Ольга Сумская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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