Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом
Известная украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников архивными снимками с мужем Виталием Борисюком. Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белые фото 28-летней давности.
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В подписи к кадрам актриса рассказала о начале отношений с тогда еще будущим мужем.
“Історія кохання народилась саме в день св. Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці, 14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка... “Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад“.. І все! Я зрозуміла,що закохалась...! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу “Кандід“, де ми з @vitaliyborysyuk грали закоханих, Кандіда і Кунегунду! Саме там все і почалося,під час репетицій..Ну а продовження ви всі знаєте“.
Історія кохання народилась саме в день св.Валентина 91 року,коли свято тільки прийшло до нас.Вранці,14лютого,перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце,а в ньому записочка...»Приходь завтра до мене,я з’їм тебе,як ти цей шоколад»..І все!Я зрозуміла,що закохалась...!Це фото з першого в Україні м‘юзиклу «Кандід»,де ми з @vitaliyborysyuk грали закоханих,Кандіда і Кунегунду!Саме там все і почалося,під час репетицій..Ну а продовження ви всі знаєте..Пишить свої історії кохання,друзі! Зі святом!
Напомним, ранее Вера Брежнева растрогала Сеть снимком с мужем.
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