Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом

Известная украинская актриса Ольга Сумская порадовала поклонников архивными снимками с мужем Виталием Борисюком. Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала черно-белые фото 28-летней давности.

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В подписи к кадрам актриса рассказала о начале отношений с тогда еще будущим мужем.

“Історія кохання народилась саме в день св. Валентина 91 року, коли свято тільки прийшло до нас.Вранці, 14лютого, перед репетицією я знайшла на своєму столику в гримерній шоколадне серце, а в ньому записочка... “Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад“.. І все! Я зрозуміла,що закохалась...! Це фото з першого в Україні м‘юзиклу “Кандід“, де ми з @vitaliyborysyuk грали закоханих, Кандіда і Кунегунду! Саме там все і почалося,під час репетицій..Ну а продовження ви всі знаєте“.