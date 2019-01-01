Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина
Возлюбленный звезды создал для нее туннель из цветов.
Звезда шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер решила показать, какой сюрприз для нее подготовил на День святого Валентина бойфренд Трэвис Скотт.
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Парень создал настоящий туннель из цветов в форме сердца. Подарок от любимого Кайли показала своим подписчикам в Instagram-Stories.
Отметим, что Кайли и Трэвис встречаются с весны 2017 года. У пары есть совместная дочь Сторми.
Напомним, ранее Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой.
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