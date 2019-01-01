Возлюбленный звезды создал для нее туннель из цветов.

Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина instagram.com/kyliejenner

Звезда шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер решила показать, какой сюрприз для нее подготовил на День святого Валентина бойфренд Трэвис Скотт.

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Парень создал настоящий туннель из цветов в форме сердца. Подарок от любимого Кайли показала своим подписчикам в Instagram-Stories.

Отметим, что Кайли и Трэвис встречаются с весны 2017 года. У пары есть совместная дочь Сторми.

Подарок Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

Напомним, ранее Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой.