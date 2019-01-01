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Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина

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Возлюбленный звезды создал для нее туннель из цветов.
Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина
Кайли Дженнер похвасталась подарком от любимого на День святого Валентина
instagram.com/kyliejenner

Звезда шоу “Семейство Кардашьян“ Кайли Дженнер решила показать, какой сюрприз для нее подготовил на День святого Валентина бойфренд Трэвис Скотт.

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Парень создал настоящий туннель из цветов в форме сердца.  Подарок от любимого Кайли показала своим подписчикам в Instagram-Stories.

Отметим, что Кайли и Трэвис встречаются с весны 2017 года. У пары есть совместная дочь Сторми.

Подарок Кайли Дженнер
Подарок Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Напомним, ранее Кендалл Дженнер похвасталась новой стрижкой.

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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