Александра Зарицкая написала в Инстаграм о чем песня Apart, которую группа представит на нацотборе Евровидения-2019.

Apart - наш манифест: KAZKA уточнили, что хотели сказать конкурсной песней instagram.com/kazka.band

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Солистка группы KAZKA написала в Инстаграм, о чем песня Apart, которую коллектив представит во втором полуфинале нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019. Зарицкая написала, что песня о любви, которая преодолевает все трудности.

Песня Apart - это наш манифест: любите, несмотря на внешность, социальные различия, правила и формы. Любите искренне и откровенно. Любите всем сердцем. Чувства не боятся ни стереотипов, ни комплексов. Страхи живут в нас, и мы способны их победить ❤️ - написала Зарицкая.

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Напомним, второй тур нацотбора на Евровидение состоится 16 февраля. Кроме KAZKA в нем поучаствуют IVAN NAVI, ANNA MARIA, KIRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom-jazz.

Ранее мы писали, что в песне “Плакала“ нашли плагиат.