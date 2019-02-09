Ольга Полякова выставила в Сеть фотожабы, сделанные из откровенного постера украинской комедии "Свингеры"-2.

Кароль в стрингах и довольный Потап: Полякова выставила необычные фотожабы instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Ольга Полякова поделилась в своем Инстаграм фотожабами, сделанными из откровенного постера украинской комедии “Свингеры“-2. На них, к компании “свингеров“ добавили украинскую певицу Тину Кароль и продюсера Алексея Потапенко.

На первом фото - лицо Тины Кароль прифотошопили к телу главного героя, которого сыграл Михаил Кукуюк.

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Пользователей Сети насмешили забавные фото, однако многие возмутились таким “обращением“ с Тиной Кароль.

Тина Кароль совершенно не вписывается в эту “прекрасную" комедию. Олю уважаю как артиста, но комедия ужас - написали в комментариях.



Как я ору, как Тина за ночь такие мышцы накачала? 😘😂😂😂😂 - шутят подписчики.



Мені неподобається.😮 Уявляю як відрегувала Тіна ☹😼🙊- написали в Сети.



Тина слишком умна, для такого разврата - пишут в комментариях.

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На втором фото лицо Тины Кароль “добавили“ к полуобнаженной фигуре Даши Астафьевой, а вместо Кукуюка - “дорисовали“ Потапа.

Мрія Потапа!!!! Кароль так точно!!! - написали подписчики.



Как перестать орать? - пишут в комментариях.



Тройка супер, - отметили пользователи Сети.



Ох и весёлый народ, - пишут подписчики Поляковой.

Ранее мы писали, что Тину Кароль снова заподозрили во влюбленности.