Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк похвасталась платьем за 750 гривен

Комментариев: 0
Украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала фанатов бюджетным образом.
Леся Никитюк похвасталась платьем за 750 гривен
Леся Никитюк похвасталась платьем за 750 гривен
Instagram

Читай также: Дмитрий Монатик показал редкое фото с сыновьями

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, удивила поклонников смелым образом. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в коротком платье, и рассказала, сколько стоит ее лук.

Комментируем лук! Платье 750грн, сумка 25$, волосы – укладка с помощью воды из индийского океана. Супер-ставь ❤. Отстой – 💩, - написала Леся.

Пользователи Instagram тут же принялись активно обсуждать наряд ведущей: “Причесон и сумка бомба. Платюшко отстойчик….“, “Очень красиво!!!“, “Хлебница вместо сумочки? Оригинально“. А кто-то даже сравнил Лесю с Олегом Винником: “Немного на Винника смахиваешь“, “Кому тоже кажется, что Леся на Винника похожа?“.

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук для NYFW-2019.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь