Леся Никитюк похвасталась платьем за 750 гривен

Украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала фанатов бюджетным образом.

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Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, удивила поклонников смелым образом. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует в коротком платье, и рассказала, сколько стоит ее лук.

Комментируем лук! Платье 750грн, сумка 25$, волосы – укладка с помощью воды из индийского океана. Супер-ставь ❤. Отстой – 💩, - написала Леся.

Пользователи Instagram тут же принялись активно обсуждать наряд ведущей: “Причесон и сумка бомба. Платюшко отстойчик….“, “Очень красиво!!!“, “Хлебница вместо сумочки? Оригинально“. А кто-то даже сравнил Лесю с Олегом Винником: “Немного на Винника смахиваешь“, “Кому тоже кажется, что Леся на Винника похожа?“.

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала стильный лук для NYFW-2019.