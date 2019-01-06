Дмитрий Монатик показал редкое фото с сыновьями

Популярный певец MONATIK порадовал поклонников совместной фотографией с детьми.

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Украинский певец и тренер шоу “Голос країни-9“ Дмитрий Монатик не часто публикует семейные фото. Артист не хочет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение, и считает, что его дети должны сами выбрать: хотят они популярности или нет. Но все же музыкант иногда радует поклонников милыми снимками с родными.

Так, сегодня в Instagram Монатика появился снимок, на котором он запечатлен вместе с сыновьями у пианино.

Прекрасное утро воскресенья. Дописываем альбом в шесть рук, – написал артист.

Примечательно, что Дмитрий никогда не показывает лица своих детей, позируя вместе сними спиной к камере.

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