Певица Даша Астафьева предстала в завораживающей фотосессии.

Вся в золоте: Даша Астафьева очаровала соблазнительными фото Instagram

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Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева, которая недавно выложила в сеть откровенное фото, не перестает удивлять поклонников. На этот раз одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса облачилась в “золото“.

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Соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах Петры Рубар Даша позирует в нюдовом боди, а ее лицо, шея и грудь украшены золотой фольгой.

К слову, эта фотосессия не новая. Даша и Петра работали над яркими снимками в 2018 году.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер рассказала о дебюте в кино.