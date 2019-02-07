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Вся в золоте: Даша Астафьева очаровала соблазнительными фото

Комментариев: 2
Певица Даша Астафьева предстала в завораживающей фотосессии.
Вся в золоте: Даша Астафьева очаровала соблазнительными фото
Вся в золоте: Даша Астафьева очаровала соблазнительными фото
Instagram

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Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева, которая недавно выложила в сеть откровенное фото, не перестает удивлять поклонников. На этот раз одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса облачилась в “золото“.

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Соблазнительные фото Астафьева опубликовала на своей странице в  Instagram. В кадрах Петры Рубар Даша позирует в нюдовом боди, а ее лицо, шея и грудь украшены золотой фольгой.

К слову, эта фотосессия не новая. Даша и Петра работали над яркими снимками в 2018 году.

Напомним, что ранее Надежда Мейхер рассказала о дебюте в кино.

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Теги: Даша Астафьева, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  08.02.2019, 12:49
Оценка:  0
pусский
Больше похоже даже не на писсинг, а на какинг, Дашку обосрали за копейки!
k2s11ltk    08.02.2019, 12:43
Оценка:  +1
k2s11ltk
Не все золото, що блищить!
Дашу на парашу!
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