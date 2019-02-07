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В роскошном платье прямо в ванне: Лорак показала видео с концерта

Комментариев: 2
Ани Лорак выложила в Сеть видео с выступления в Ульяновске.

В роскошном платье прямо в ванне: Лорак показала видео с концерта
В роскошном платье прямо в ванне: Лорак показала видео с концерта
instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак выложила в Инстаграм видео с концерта “ШоуДива“, который вчера состоялся в городе Ульяновске, в рамках всероссийского тура артистки.

На видео Лорак появляется на сцене в прозрачной ванне, одета артистка в блестящее платье с глубоким декольте и колготках в крупную сетку.

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Поклонники певицы остались очень довольны видео и отметили, что Лорак нужно чаще носить платья.

Почаще надевайте платья, они вам так к лицу, - написали в комментариях.

Тут на свою дочурку похожи - какая-то озорная и юная, - пишут пользователи Сети.

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Также поклонники отметили, что Ани Лорак, которую недавно критиковали, что она сильно поправилась, сейчас находится в отличной форме.

Фигурка боооооомба, - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Лорак затроллили за фото в красной куртке.

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Теги: Ани Лорак, перебежчики, концерт
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 10:20
Оценка:  0
гость
кацапам нравится, давай еще душ на сцене!!!
GreenPeace!    08.02.2019, 10:10
Оценка:  0
GreenPeace!
Красавица,голос шикарный,но не пластичная.Танцевать не умеет.
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