Ани Лорак выложила в Сеть видео с выступления в Ульяновске.

В роскошном платье прямо в ванне: Лорак показала видео с концерта instagram.com/anilorak/

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Певица Ани Лорак выложила в Инстаграм видео с концерта “ШоуДива“, который вчера состоялся в городе Ульяновске, в рамках всероссийского тура артистки.

На видео Лорак появляется на сцене в прозрачной ванне, одета артистка в блестящее платье с глубоким декольте и колготках в крупную сетку.

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Поклонники певицы остались очень довольны видео и отметили, что Лорак нужно чаще носить платья.

Почаще надевайте платья, они вам так к лицу, - написали в комментариях.

Тут на свою дочурку похожи - какая-то озорная и юная, - пишут пользователи Сети.

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Также поклонники отметили, что Ани Лорак, которую недавно критиковали, что она сильно поправилась, сейчас находится в отличной форме.

Фигурка боооооомба, - пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Лорак затроллили за фото в красной куртке.