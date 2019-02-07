Настя Каменских призналась, что любит бегать зимой .

Каменских показала, с кем выходит на зимние пробежки instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которую недавно раскритиковали в Сети за откровенное фото из санузла, выставила в Инстаграм снимок с пробежки.

На нем звезда в темном спортивном костюме, шапке с балабоном и с собачкой на руках.

Замерзшее дыхание. Мне нравится бегать зимой, - подписала фото Каменских.

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Подписчики похвалили в комментариях спортивную форму Каменских, а также отметили что у нее очень красивые ноги. Собачка также получила свою похвалу.

Собачка прям как истинная фото-модель, - написали фолловеры.



Ракурс решает. С собачкой на узнала, - написали в комментариях.



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