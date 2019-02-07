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Каменских показала, с кем выходит на зимние пробежки

Комментариев: 3
Настя Каменских призналась, что любит бегать зимой .

Каменских показала, с кем выходит на зимние пробежки
Каменских показала, с кем выходит на зимние пробежки
instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которую недавно раскритиковали в Сети за откровенное фото из санузла, выставила в Инстаграм снимок с пробежки.

На нем звезда в темном спортивном костюме, шапке с балабоном и с собачкой на руках.

Замерзшее дыхание. Мне нравится бегать зимой, - подписала фото Каменских.

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Подписчики похвалили в комментариях спортивную форму Каменских, а также отметили что у нее очень красивые ноги. Собачка также получила свою похвалу.

Собачка прям как истинная фото-модель, - написали фолловеры.


Ракурс решает. С собачкой на узнала, - написали в комментариях.
 

Ранее мы писали, что Лорак удивила поклонников фото в объемной куртке. 

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Теги: Настя Каменких, украинский шоу-бизнес
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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k2s11tk    07.02.2019, 18:57
Оценка:  0
k2s11tk
Падлюка! Нехай жере гівно свого пудєля і п"є ссяки!!!
pусский  (аноним)  07.02.2019, 18:45
Оценка:  0
pусский
Роrеbrik, можно я выeбy тeбя в cpaку?
Porebrik    07.02.2019, 18:37
Оценка:  0
Porebrik
Настя можно я буду твоей собачкой)?
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