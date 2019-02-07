Решение о переезде дочери в Украину приняла сама Хайден.

После разрыва с Хайден Панеттьери Владимир Кличко забрал дочь в Украину Getty images

В августе 2018 года украинский боксер Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери расстались после 9 лет отношений. В пары есть общая дочь Кайя-Евдокия.

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Как сообщают мировые СМИ, 4-летняя малышка сейчас живет с отцом в Киеве. Помогает Владимиру с воспитанием дочери его мама.

Сообщается, что такое решение приняла сама Хайден Панеттьери. Актриса видится с ребенком всего несколько раз в год.

Отметим, сейчас Панеттьери встречается с 28-летним актером Брайаном Хикерсоном. Родные и близкие актрисы недовольны ее выбором.

Напомним, ранее появился текст судебного решения по разводу Ани Лорак.