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Тине Кароль захотелось кокетства и огонька: В Сети обсуждают фото звезды

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Фото Тины Кароль в открытом цветастом платье вызвало активное обсуждение в Сети.

Тине Кароль захотелось кокетства и огонька: В Сети обсуждают фото звезды
Тине Кароль захотелось кокетства и огонька: В Сети обсуждают фото звезды
instagram.com/tina_karol

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Украинская певица Тина Кароль выставила в Инстаграм летнее фото в открытом платье с цветочным узором на тоненьких бретельках. Снимок - черно-белый.

Немыслимое желание тепла, солнца и весны. Кокетства и огонька в глазах! А вы как чувствуете? - написала звезда.

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Поклонники бурно отреагировали на “теплый“ снимок Кароль и отметили, что кому-кому, а Тине кокетства не занимать. Также фолловеры звезды похвалили Кароль за очень красивое фото и образ.

Нежность... Ты всегда сама нежность, Тина, - написали поклонники.

В твоїх очах я бачу іскри тепла та щастя, - отметили в комментариях.

Уровень кокетства: Тина Кароль 😏 - пошутили подписчики.

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И даже в черно-белом цвете возможно ощутить ваше тепло, - написали в Сети.

В ваших глазах всегда искра и трепетность так ты и покоряешь всех, спасибо за искру и за бесподобную красоту - написали в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Лорак раскритиковали за откровенный наряд. 

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Теги: Тина Кароль, фото звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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