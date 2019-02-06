Мейхер предстала в дерзком образе и поделилась мыслями о самореализации

Надежда Мейхер выложила в Сеть фото в вызывающем наряде собственного дизайна.

Мейхер предстала в стильном наряде и поделилась мыслями о самореализации instagram.com/nadyameiher

Читай также: Мейхер удивила творческими планами на 2019-й

Украинская певица, экс-участница группы “виаГРА“ Надежда Мейхер снова выступила как дизайнер одежды и поделилась с подписчиками размышлениями о том, что такое самореализация.

В своем Инстаграм Мейхер выложила фото в стильном темном наряде - длинном черном кардигане, колготах в крупную сетку и открытых туфлях. Дизайнером наряда выступила сама Мейхер.

Читай также: “Уже тогда отличалась“: Надя Мейхер показала, как выглядела в 12 лет (фото) Самореализация!!! Для меня это не только возможность попробовать себя в новом или достичь высоких результатов, это и хорошая возможность находить приемлемое решение тех или иных задач, проблем, конфликтов...

Это возможность найти подход к людям и безболезненно для обеих сторон расстаться или же реализовать проекты разной сложности...

Это возможность не только собрать с помощью проб и ошибок нужную , близкую по духу команду, которая будет с тобой за одно, но и окружать себя теми, кто смотрит с тобой в одну сторону, но и кто будучи полной противоположностью, становиться нужным “материалом“ для того чтобы научится лучше разбираться в людях, искоренять моменты внутреннего неудобства сказать «не комфортную» правду не боясь обидеть. Но самое главное, что бы мы не делали и куда не стремились, поступать в согласии с совестью и будучи за одно с Всевышним... - написала звезда.

Читай также: Травести-дива Монро поделилась пикантными снимками и рассказала об одиночестве

Также Надежда опубликовала тег @meiher_by_meiher , благодаря которому можно найти более ранние дизайнерские работы Мейхер.

Ранее мы писали, что опубликовали тест решения суда по разводу Лорак.