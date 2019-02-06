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Мейхер предстала в дерзком образе и поделилась мыслями о самореализации

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Надежда Мейхер выложила в Сеть фото в вызывающем наряде собственного дизайна.

Мейхер предстала в стильном наряде и поделилась мыслями о самореализации
Мейхер предстала в стильном наряде и поделилась мыслями о самореализации
instagram.com/nadyameiher

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Украинская певица, экс-участница группы “виаГРА“ Надежда Мейхер снова выступила как дизайнер одежды и поделилась с подписчиками размышлениями о том, что такое самореализация.

В своем Инстаграм Мейхер выложила фото в стильном темном наряде - длинном черном кардигане, колготах в крупную сетку и открытых туфлях. Дизайнером наряда выступила сама Мейхер.

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Самореализация!!! Для меня это не только возможность попробовать себя в новом или достичь высоких результатов, это и хорошая возможность находить приемлемое решение тех или иных задач, проблем, конфликтов...
Это возможность найти подход к людям и безболезненно для обеих сторон расстаться или же реализовать проекты разной сложности...
Это возможность не только собрать с помощью проб и ошибок нужную , близкую по духу команду, которая будет с тобой за одно, но и окружать себя теми, кто смотрит с тобой в одну сторону, но и кто будучи полной противоположностью, становиться нужным “материалом“ для того чтобы научится лучше разбираться в людях, искоренять моменты внутреннего неудобства сказать «не комфортную» правду не боясь обидеть. Но самое главное, что бы мы не делали и куда не стремились, поступать в согласии с совестью и будучи за одно с Всевышним... - написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#самореализация Самореализация!!! Для меня это не только возможность попробовать себя в новом или достичь высоких результатов, это и хорошая возможность находить приемлемое решение тех или иных задач, проблем, конфликтов... Это возможность найти подход к людям и безболезненно для обеих сторон расстаться или же реализовать проекты разной сложности... Это возможность не только собрать с помощью проб и ошибок нужную , близкую по духу команду, которая будет с тобой за одно, но и окружать себя теми, кто смотрит с тобой в одну сторону, но и кто будучи полной противоположностью, становиться нужным «материалом» для того чтобы научится лучше разбираться в людях, искоренять моменты внутреннего неудобства сказать «не комфортную» правду не боясь обидеть. Но самое главное, что бы мы не делали и куда не стремились, поступать в согласии с совестью и будучи за одно с Всевышним... #надеждамейхер #моимысли #певица #актриса #дизайнер Dress by @meiher_by_meiher 💃🏻 Foto by @zhenyakosse 🦋

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

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Также Надежда опубликовала тег  @meiher_by_meiher , благодаря которому можно найти более ранние дизайнерские работы Мейхер.

Ранее мы писали, что опубликовали тест решения суда по разводу Лорак.

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Теги: Надежда Мейхер, дизайнер, психология
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Источник: Ivona.bigmir.net

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гость  (аноним)  07.02.2019, 12:55
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