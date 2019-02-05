Анна Седокова нашла идеальный подарок на День святого Валентина

Певица поделилась очередным откровенным снимком.

Известная украинская певица Анна Седокова продолжает радовать поклонников откровенными снимками.

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Недавно артистка снялась для рекламной кампании бренда колгот и чулков. Снимки с фотосессии экс-солистка “ВИА Гры“ опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Анна позирует в черной майке и кружевных чулках, а также в туфлях на каблуке.

“Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить. И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда и в них прекрасно все! Любите себя и балуйте обязательно. С Наступающим, любимые“, - подписала снимки Седокова.

Напомним, ранее Анну Седокову затроллили в Сети за новую песню.