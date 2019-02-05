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Анна Седокова нашла идеальный подарок на День святого Валентина

Комментариев: 3
Певица поделилась очередным откровенным снимком.
Анна Седокова нашла идеальный подарок на День святого Валентина
Анна Седокова нашла идеальный подарок на День святого Валентина
instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица Анна Седокова продолжает радовать поклонников откровенными снимками.

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Недавно артистка снялась для рекламной кампании бренда колгот и чулков. Снимки с фотосессии экс-солистка “ВИА Гры“ опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках Анна позирует в черной майке и кружевных чулках, а также в туфлях на каблуке.

“Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить. И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда и в них прекрасно все! Любите себя и балуйте обязательно. С Наступающим, любимые“, - подписала снимки Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мне кажется, я знаю лучший подарок и себе и любимому на 14 февраля и где его купить И поверьте моему опыту - чулки это беспроигрышное орудие соблазнения. На мне чулочки от итальянского бренда # innamore в них прекрасно все! must have @innamoreofficial А еще, они очень доступные - 250-300 р., ну и везде продается в супермаркетах, метро, даже в некоторых аэропортах. У меня уже целая коллекция. Любите себя и балуйте обязательно. С Наступающим, любимые

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 Напомним, ранее Анну Седокову затроллили в Сети за новую песню.

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Теги: Анна Седокова, День святого Валентина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.02.2019, 14:59
Оценка:  0
гость
мозгов только на чулки и хватило...
pусский  (аноним)  06.02.2019, 14:54
Оценка:  0
pусский
Аньку в сраньку, и чтобы она "Камасутру" при этом читала!
Irena    06.02.2019, 14:28
Оценка:  0
Irena
Потаскушка продолжает веселить народ
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