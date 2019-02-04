Партнер Леси Никитюк появился в новой фотосессии.

Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками

Украинский танцор, участник шоу “Танців з зірками“ Максим Ежов поделился в Instagram кадрами с новой фотосессии.

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Партнер Леси Никитюк по танцам принял участие в рекламе шелкового нижнего белья Couture de Fleur.

Подписчики Макса написали в комментариях, что совсем не ожидали увидеть танцора в подобной фотосессии.

Отметим, что ранее Макс Ежов вместе с Лесей Никитюк уже снимались в откровенной фотосессии для мужского глянца.

Напомним, ранее Леся Никитюк выложила в Сеть фото на фоне заката на Мальдивах.