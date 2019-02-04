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Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками

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Партнер Леси Никитюк появился в новой фотосессии.
Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками
Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками
Звезда "Танцев со звездами" порадовал поклонниц откровенными снимками

Украинский танцор, участник шоу “Танців з зірками“ Максим Ежов поделился в Instagram кадрами с новой фотосессии.

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Партнер Леси Никитюк по танцам принял участие в рекламе шелкового нижнего белья Couture de Fleur.

Подписчики Макса написали в комментариях, что совсем не ожидали увидеть танцора в подобной фотосессии.

Отметим, что ранее Макс Ежов вместе с Лесей Никитюк уже снимались в откровенной фотосессии для мужского глянца.

Напомним, ранее Леся Никитюк выложила в Сеть фото на фоне заката на Мальдивах.

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Теги: Максим Ежов, Танці з зірками, Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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