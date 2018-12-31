Маша Ефросинина поделилась снимком дочери Наны и рассказала о ее планах на будущее.

"Какая красавица": Маша Ефросинина поделилась снимком подросшей дочери instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская телеведущая, актриса, блогер Маша Ефросинина выложила в Инстаграм фото своей старшей дочери Наны. Через несколько дней девушке исполнится 15 лет.

На фото Нана запечатлена на отдыхе. Она одета в джинсовую юбку и персикового цвета футболку. Образ дополняют солнечные очки и сумочка бельтбэг на талии.

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В посте Маша Ефросинина написала, что собирается с дочерью посетить выставку “Образоваине заграницей“, которая пройдет в Киеве 9-10 февраля.

Когда я была ребёнком, одно упоминание о загранице приводило меня в трепет примерно так же, как полет в космос. Заграницей для меня пахло всё, включая жвачки:) Сегодня же моя дочь и её поколение не чувствуют границ и географии в вопросах получения знаний! Я это приветствую!

И потому 9 и 10 февраля мы пойдем на выставку, которую организовывают наши давние друзья @studyua.

Помню, год назад посещение такого мероприятия было для нас очень эффективным : мы подобрали классный вариант групповой поездки в США на летних каникулах. Наночка осталась тогда в восторге от путешествия и, что меня особенно порадовало, существенно подтянула английский, - написала Ефросинана.





Надеюсь, в этот раз нам повезет не меньше. Все-таки вопрос очень серьезный, да и выбор предстоит непростой. Шутка ли, на выставке будут представители вузов из США, Англии, Канады и Европы, - добавила ведущая.

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Пользователи Сети восхитились красотой подросшей дочери Маши Ефросининой.

Нана очень красивая, какое наверно сладкое чувство иметь такую взрослую и красивую дочь, - отметили в Сети.

Какая модница, - написали в комментариях.

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Однако, некоторые подписчики отметили, что многим украинцам, к сожалению, не по карману учить детей заграницей.

Ранее Ефросинина редко публиковала фото дочери в соцсетях, утверждая, что Нана не любит “публичность“. Правда, в этом году ведущая несколько раз выставляла в Инстаграм снимки с семейных праздников, на котором появилась и ее подросшая дочь.

Нана - старший ребенок в семье Маши Ефросининой и ее мужа Тимура Хромаева. Их младшему сыну, Александру, в августе 2019 исполнится 5 лет.

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