Вера Брежнева восхитила поклонников своей физической подготовкой

Даже во время отпуска певица ежедневно тренировались на пляже.

Известная украинская певица Вера Брежнева не устает радовать поклонников новыми фото и видео в Instagram. Совсем недавно звезда вернулась с отпуска. Брежнева провела 5 дней на Мальдивах.

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Певица показала, какие спортивные упражнения делала во время отдыха. Звезда опубликовала в Instagram видео, на котором она вместе со своей подругой, моделью Еленой Перминовой делают зарядку на пляже.

“Даже при том, что в отеле был шикарный спортзал, особое удовольствие было - позанимаются на пляже, тем более, что мы Еленой Перминовой можем заниматься везде - было бы желание. Ну и, в данном случае – резинки. А вы занимаетесь спортом в отпуске?“ - написала артистка.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем.