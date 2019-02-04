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"Вау, все естественно": Даша Астафьева выложила откровенные фото

Комментариев: 2
Даша Астафьева поделилась снимками из откровенной фотосессии без фотошопа.

"Вау, как все естественно": Даша Астафьева выложила откровенные фото
instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса Даша Астафьева выложила в Инстаграм снимки в откровенных нарядах.

На фото Дарья запечатлена в “естественном виде“ - без излишней обработки в фоторедакторах. Так, на одном из снимков звезда позирует сидя, от чего на ее животе образовывается небольшая складка, а еще на нескольких - в фокусе оказывается рука Астафьевой с яркими родимыми пятнами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicky 💙 @nickyashika

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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Пользователи Сети похвалили Астафьеву за такую “откровенную“ фотосессию, отметив, что естественность ей очень к лицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@nickyashika ❣️

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Оуу, как нужно все, естественно. Живот, родинки... Космос, - написали в комментариях.

Такая, какая есть♥️ До невероятности сексуальная и женственная😍 Роскошь, - пишут пользователи Сети.

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Обсуждение также вызвал снимок Даши в “леопардовой“ шубе.

Пользователи Сети отметили, что ранее Астафьева заявляла, что не станет позировать в мехах. Однако, как следует из подписи к фото - шуба не натуральная, а из так называемого экомеха.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк восхитила фото с Мальдив на фоне заката.

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Теги: Даша Астафьева, откровенная фотосессия
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  05.02.2019, 13:04
Оценка:  0
pусский
Натуральная блять!
k2s11ltk    05.02.2019, 12:56
Оценка:  0
k2s11ltk
Дашу на парашу!
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