"Вау, все естественно": Даша Астафьева выложила откровенные фото

Даша Астафьева поделилась снимками из откровенной фотосессии без фотошопа.

"Вау, как все естественно": Даша Астафьева выложила откровенные фото instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, актриса Даша Астафьева выложила в Инстаграм снимки в откровенных нарядах.

На фото Дарья запечатлена в “естественном виде“ - без излишней обработки в фоторедакторах. Так, на одном из снимков звезда позирует сидя, от чего на ее животе образовывается небольшая складка, а еще на нескольких - в фокусе оказывается рука Астафьевой с яркими родимыми пятнами.

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Пользователи Сети похвалили Астафьеву за такую “откровенную“ фотосессию, отметив, что естественность ей очень к лицу.

Оуу, как нужно все, естественно. Живот, родинки... Космос, - написали в комментариях.

Такая, какая есть♥️ До невероятности сексуальная и женственная😍 Роскошь, - пишут пользователи Сети.

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Обсуждение также вызвал снимок Даши в “леопардовой“ шубе.

Пользователи Сети отметили, что ранее Астафьева заявляла, что не станет позировать в мехах. Однако, как следует из подписи к фото - шуба не натуральная, а из так называемого экомеха.

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