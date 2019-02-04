"Маленькая пчелка" Алина Гросу, которая живет и выступает в России, поделилась фото в платье для беременных.

Алина Гросу озадачила фото с "беременным" животиком instagram.com/alina_grosu

Читай также: “Фу, это дешево“: Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото

Певица и актриса Алина Гросу, которая в детстве получила прозвище “маленькая пчелка“, выложила в Инстаграм фото с “беременным“ животиком. На снимке Алина позирует в грим-вагончике на фоне съемочного реквизита, придерживая рукой округлый живот.

Это временно. Просто ела много мучного, - подписала Гросу свою публикацию.

Читай также: Солистка KAZKA похвасталась отличной спортивной растяжкой

Также артистка поставила в публикации хештег #замокнапеске. Это название фильма, в котором сейчас играет Алина и ради которого она “примерила“ образ беременной.

Читай также: Алина Гросу заинтриговала постом о материнстве

Фолловеры пришли в восторг от фото Гросу в образе беременной женщины.

Алиночка , тебе очень идёт и образ и беременность, - написали поклонники.

За такие шутки точно скоро будут тебе две полоски в тесте, - потроллили звезду поклонники.

Ахаха)) с мучным нужно завязывать, - пошутили фолловеры.



Читай также: Алина Гросу представила новую лирическую песню

На вопрос поклонников, когда ждать фильм, Алина написала, что съемки продолжатся до марта, а на экраны картина выйдет гораздо позднее - после потпродакшена.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк выложила необыкновенно красивые фото с Мальдив.