Алина Гросу озадачила фото с "беременным" животиком
Читай также: “Фу, это дешево“: Каменских жестко раскритиковали за откровенное фото
Певица и актриса Алина Гросу, которая в детстве получила прозвище “маленькая пчелка“, выложила в Инстаграм фото с “беременным“ животиком. На снимке Алина позирует в грим-вагончике на фоне съемочного реквизита, придерживая рукой округлый живот.
Это временно. Просто ела много мучного, - подписала Гросу свою публикацию.
Читай также: Солистка KAZKA похвасталась отличной спортивной растяжкой
Также артистка поставила в публикации хештег #замокнапеске. Это название фильма, в котором сейчас играет Алина и ради которого она “примерила“ образ беременной.
Читай также: Алина Гросу заинтриговала постом о материнстве
Фолловеры пришли в восторг от фото Гросу в образе беременной женщины.
Алиночка , тебе очень идёт и образ и беременность, - написали поклонники.
За такие шутки точно скоро будут тебе две полоски в тесте, - потроллили звезду поклонники.
Ахаха)) с мучным нужно завязывать, - пошутили фолловеры.
Читай также: Алина Гросу представила новую лирическую песню
На вопрос поклонников, когда ждать фильм, Алина написала, что съемки продолжатся до марта, а на экраны картина выйдет гораздо позднее - после потпродакшена.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк выложила необыкновенно красивые фото с Мальдив.
Полная версия правил