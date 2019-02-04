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"Леся, ты - богиня": Никитюк поделилась необыкновенно красивыми фото

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Ведущая Леся Никитюк выложила в Сеть фото на фоне заката на Мальдивах.

"Леся, ты - богиня": Никитюк поделилась необыкновенно красивыми фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, выложила в Инстаграм яркие фото. На них девушка позирует в водах Индийского океана на фоне заходящего солнца. 

Королева ночи - подписала публикацию Никитюк.

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Пользователи бурно отреагировали на фитосессию. В комментариях Лесю нарекли украинской русалочкой, богиней на фоне заката и секс-бомбой.

Ну просто необыкновенная красота, - написали пользователи Сети.

Украду себе на страничку, напишу, что это я, - отметили в комментариях.

Ну точно же богиня морская, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк призналась, кто дарит ей роскошные букеты.

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Теги: Леся Никитюк, фото в купальниках, Мальдивы
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Источник: ivona.bigmir.net

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