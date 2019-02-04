Ведущая Леся Никитюк выложила в Сеть фото на фоне заката на Мальдивах.

"Леся, ты - богиня": Никитюк поделилась необыкновенно красивыми фото instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, выложила в Инстаграм яркие фото. На них девушка позирует в водах Индийского океана на фоне заходящего солнца.

Королева ночи - подписала публикацию Никитюк.

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Пользователи бурно отреагировали на фитосессию. В комментариях Лесю нарекли украинской русалочкой, богиней на фоне заката и секс-бомбой.

Ну просто необыкновенная красота, - написали пользователи Сети.

Украду себе на страничку, напишу, что это я, - отметили в комментариях.

Ну точно же богиня морская, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк призналась, кто дарит ей роскошные букеты.