"Леся, ты - богиня": Никитюк поделилась необыкновенно красивыми фото
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Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно вернулась с отдыха на Мальдивах, выложила в Инстаграм яркие фото. На них девушка позирует в водах Индийского океана на фоне заходящего солнца.
Королева ночи - подписала публикацию Никитюк.
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Пользователи бурно отреагировали на фитосессию. В комментариях Лесю нарекли украинской русалочкой, богиней на фоне заката и секс-бомбой.
Ну просто необыкновенная красота, - написали пользователи Сети.
Украду себе на страничку, напишу, что это я, - отметили в комментариях.
Ну точно же богиня морская, - написали поклонники.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк призналась, кто дарит ей роскошные букеты.
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