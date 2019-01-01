За что и от кого ведущая Алла Мазур получила огромный букет белых роз.

Алла Мазур получила букет белых роз от незнакомца пресс-служба

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Автор и ведущая программы “ТСН.Тиждень“ Алла Мазур, которую любят и которой доверяют миллионы украинцев, встретилась с победителем лота благотворительного марафона “Здійсни мрію“.

Во время марафона, который “Сніданок з 1+1“ провел ко Дню Святого Николая, собирали средства для проекта “Здійсни мрію“. Главная цель его - воплотить в жизнь мечты тяжело больных детей, для которых каждый прожитый день - уже чудо.

Василий Скородийчук подарил букет Алле Мазур пресс-служба

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Украинские звезды предоставили для марафона 21 уникальный лот. Среди них был и лот Аллы Мазур: индивидуальный мастер-класс во время которого ведущая расскажет как готовятся новости, а так же, поможет записать персональный выпуск для победителя. Соревнования за лот развернулись на странице утреннего шоу в Facebook, и счастливым обладателем стал Василий Скородийчук, который предложил наибольшую ставку.

Как рассказал Василий, участвовать в благотворительном марафоне ему предложил 12-летний сын Арсений. Именно он узнал, что в эфире “Сніданок з 1+1“ будут разыгрывать лот от Аллы Мазур, и предложил отцу помочь осуществить мечты тяжелобольных детей.

Долгожданная встреча состоялась после новогодних праздников в главном офисе телеканала. Победитель приехал в Киев из столицы Буковинского края - Черновцы - с огромным букетом белых роз, вышиванкой и изысканным украшением - герданой.

Василий Скородийчук стал гостем студии "ТСН" пресс-служба

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Алла Мазур гостеприимно организовала почетному гостю экскурсию каналом. Пригласила на свое рабочее место, рассказала профессиональные секреты, помогла Василию подобрать интересные новости для его личного выпуска и ярко о них рассказать. Василий Скородийчук решил рассказать родным о праздновании Маланки на родной Буковине, и внедрение концепции смарт сети в городе Ивано-Франковске. А команда “ТСН.Тиждень“ подготовила для его выпуска еще и ролик с эмоциональными кадрами осуществленных детских мечтаний. И в результате - записали персональный выпуск победителя в студии ТСН.

“Знаю, что обращаюсь в эфире к искренним и неравнодушным людям. А эта встреча - целый букет приятных открытий. У нас с Василием нашлось много общего. Похоже настроены наши дети. Они оба умеют почувствовать боль другого, и бросаются помогать. Схожие интересы - были и в нашем детстве. Василий, как и я, читал в школе стихи со сцены. И я поняла, почему так легко и быстро он освоился в нашей новостной студии. Мы с нашими зрителями - люди одной крови. Нам легко понять друг друга. У нас общие ценности и желания. И вместе мы точно должны победить“, - делится своими впечатлениями Алла Мазур.

После напряженной работы в студии ведущая пригласила победителя лота на пирожные в сладкий “Эфир“: так называется кафе в офисе 1+1.

В завершение знакомства - Василия ждал приятный сюрприз. Телезвезда подарила книгу “Независимость глазами ТСН“ с собственным пожеланием и автографом, а набор сувениров от телеканала - для Арсения и всей семьи.

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