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Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем

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Певица рассказала, как отпраздновала день рождения.
Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем
Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем
instagram.com/ververa

3 февраля известная украинская певица Вера Брежнева отметила свой день рождения. На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала видео с праздника.

На ролике видно, как певица задувает свечу, а затем обменивается нежным поцелуем с мужем Константином Меладзе.

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Стоит отметить, что Брежнева крайне редко делится с поклонниками кадрами с ее супругом. Но этот день рождения стал исключением. Певице очень хотелось рассказать фанам, как она провела этот день в кругу семьи и без интернета.

“Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца, вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ. спасибо вам за то, что я почувствовала вчера. и дело даже не количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! это моя движущая сила, спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!! #37 #людилюбитедругдруга“, - подписала видео Вера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. и только вечером, когда все уже спали, взахлёб прочитала поздравления! Меня накрыло ещё одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ спасибо вам за то, что я почувствовала вчера и дело даже не количестве поздравлений ( хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! это моя движущая сила спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!! #37 #людилюбитедругдруга

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева показала, как развлекается на Мальдивах.

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Теги: Вера Брежнева, Костянтин Меладзе
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