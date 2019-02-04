Вера Брежнева показала фанам трогательное видео с мужем

3 февраля известная украинская певица Вера Брежнева отметила свой день рождения. На своей официальной странице в Instagram артистка опубликовала видео с праздника.

На ролике видно, как певица задувает свечу, а затем обменивается нежным поцелуем с мужем Константином Меладзе.

Читай также: Обнаженная в ванне: Вера Брежнева показала пикантное фото

Стоит отметить, что Брежнева крайне редко делится с поклонниками кадрами с ее супругом. Но этот день рождения стал исключением. Певице очень хотелось рассказать фанам, как она провела этот день в кругу семьи и без интернета.

“Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца, вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ. спасибо вам за то, что я почувствовала вчера. и дело даже не количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! это моя движущая сила, спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!! #37 #людилюбитедругдруга“, - подписала видео Вера.