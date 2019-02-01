Настя Каменских показала, как справляется с плохим настроением
Певица поделилась своим опытом с пользователями соцсети.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми снимками в сети.
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Недавно артистка опубликовала в Instagram фото, сделанное во время шопинга. В кадре видно, что девушка находится в примерочной магазина. Звезда примеряла стильное черное пальто.
В подписи к снимку, NK рассказала о том, как справляется с плохим настроением.
Когда у тебя плохое настроение надо бежать на шопинг. Сразу полегчало, – написала певица.
Напомним, ранее Настя Каменских озадачила поклонников новым фото.
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