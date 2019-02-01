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Настя Каменских показала, как справляется с плохим настроением

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Певица поделилась своим опытом с пользователями соцсети.
Настя Каменских показала, как справляется с плохим настроением
Настя Каменских показала, как справляется с плохим настроением
instagram.com/kamenskux/

Известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми снимками в сети.

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Недавно артистка опубликовала в Instagram фото, сделанное во время шопинга. В кадре видно, что девушка находится в примерочной магазина. Звезда примеряла стильное черное пальто.

В подписи к снимку, NK рассказала о том, как справляется с плохим настроением.

Когда у тебя плохое настроение надо бежать на шопинг. Сразу полегчало,  – написала певица.

Напомним, ранее Настя Каменских озадачила поклонников новым фото.

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Теги: NK, Настя Каменских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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