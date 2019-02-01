Певица поделилась своим опытом с пользователями соцсети.

Настя Каменских показала, как справляется с плохим настроением instagram.com/kamenskux/

Известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми снимками в сети.

Читай также: Намного эффектнее, чем полуголая: в сети похвалили фото Каменских

Недавно артистка опубликовала в Instagram фото, сделанное во время шопинга. В кадре видно, что девушка находится в примерочной магазина. Звезда примеряла стильное черное пальто.

В подписи к снимку, NK рассказала о том, как справляется с плохим настроением.

Когда у тебя плохое настроение надо бежать на шопинг. Сразу полегчало, – написала певица.

Напомним, ранее Настя Каменских озадачила поклонников новым фото.