Гайтана поделилась редким семейным снимком

Певица показала детское фото с мамой.

Известная украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками снимком из семейного архива. Артистка опубликовала в Instagram редкий кадр с мамой.

Читай также: Ирина Билык хочет стать президентом Украины

В подписи к фото звезда поздравила маму с юбилеем и рассказала о том, как сильно ее любит. Также певица рассказала, что когда-то планировала переехать на родину отца - в Конго.

Моей маме исполнилось 60 лет. Несколько лет назад, я сказала маме, что уезжаю жить в Конго, возможно навсегда. А она сказала, что если я перееду в Браззавиль, она переедет со мной. Мама, я люблю тебя всем сердцем. Будь счастлива всегда! С днём рождения!

Напомним, ранее Гайтана рассказала о забавном случае в спортклубе.