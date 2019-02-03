Гайтана поделилась редким семейным снимком
Известная украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками снимком из семейного архива. Артистка опубликовала в Instagram редкий кадр с мамой.
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В подписи к фото звезда поздравила маму с юбилеем и рассказала о том, как сильно ее любит. Также певица рассказала, что когда-то планировала переехать на родину отца - в Конго.
Моей маме исполнилось 60 лет. Несколько лет назад, я сказала маме, что уезжаю жить в Конго, возможно навсегда. А она сказала, что если я перееду в Браззавиль, она переедет со мной. Мама, я люблю тебя всем сердцем. Будь счастлива всегда! С днём рождения!
Моей маме исполнилось 60 лет Несколько лет назад, я сказала маме, что уезжаю жить в Конго, возможно навсегда. А она сказала, что если я перееду в Браззавиль, она переедет со мной «Мама, я люблю тебя всем сердцем. Будь счастлива всегда! С днём рождения!» #мама #mother #paris87 #arhiv
Напомним, ранее Гайтана рассказала о забавном случае в спортклубе.
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