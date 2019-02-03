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Гайтана поделилась редким семейным снимком

Комментариев: 1
Певица показала детское фото с мамой.
Гайтана поделилась редким семейным снимком
Гайтана поделилась редким семейным снимком
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками снимком  из семейного архива. Артистка опубликовала в Instagram редкий кадр с мамой.

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В подписи к фото звезда поздравила маму с юбилеем и рассказала о том, как сильно ее любит. Также певица рассказала, что когда-то планировала переехать на родину отца - в Конго.

Моей маме исполнилось 60 лет. Несколько лет назад, я сказала маме, что уезжаю жить в Конго, возможно навсегда. А она сказала, что если я перееду в Браззавиль, она переедет со мной. Мама, я люблю тебя всем сердцем. Будь счастлива всегда! С днём рождения!

Напомним, ранее Гайтана рассказала о забавном случае в спортклубе.

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Теги: Гайтана, Редкое фото
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
atos    04.02.2019, 11:09
Оценка:  0
atos
Кому интересна эта Гей та На?
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