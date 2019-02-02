Эльза Хоск опубликовала откровенные фото

"Ангел" Victoria's Secret поделилась с подписчиками пикантными фотографиями.

Читай также: Андрей Бедняков поделился снимком своего любимого города

30-летняя шведская модель Эльза Хоск опубликовала в своем Instagram фотографии топлес. На новых снимках она продемонстрировала игривое настроение и сексуальный образ. На одном из снимков Эльза позировала в коротком черном платье, прикрывшись простыней.

Поклонников больше взбудоражили другие фотографии, где модель позирует топлес. Она показала идеальную фигуру и отличное умение работы с камерой.

Ранее мы говорили о том, что Тина Кудаки показала свои трогательные детские фото.