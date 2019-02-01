Андрей Бедняков поделился снимком своего любимого города

Телеведущий рассказал, какой город считает лучшим в мире.

Украинский телеведущий, известный по тревел-шоу “Орел и Решка“ Андрей Бедняков рассказал подписчикам в Instagram, какой город считает лучшим в мире. По мнению ведущего, таким городом является Нью-Йорк.

Я очень много раз говорил, что для меня НЙ - лучший город мира. Он шумный, он грязный (так и про меня говорили в детстве , когда я перешёл в другую школу)), но он все равно для меня лучший город мира, - написал Андрей .

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Но в тоже время, ведущий заявил, что никогда бы не жил в Нью-Йорке потому, что боится сумасшедшего ритма города.

Но, парадокс, Жителем лучшего Для Себя города Мира я себя не вижу... Мне кажется жить в НЙ сложно. Хоть я и люблю этот ритм, движение, суету. Ради такого ритма я, в своё время, и переехал из Мариуполя в столицу... но жить в НЙ мне сцыкотно) (может я и не прав)), - объяснил Бедняков.

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