Андрей Бедняков поделился снимком своего любимого города
Украинский телеведущий, известный по тревел-шоу “Орел и Решка“ Андрей Бедняков рассказал подписчикам в Instagram, какой город считает лучшим в мире. По мнению ведущего, таким городом является Нью-Йорк.
Я очень много раз говорил, что для меня НЙ - лучший город мира. Он шумный, он грязный (так и про меня говорили в детстве , когда я перешёл в другую школу)), но он все равно для меня лучший город мира, - написал Андрей .
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Но в тоже время, ведущий заявил, что никогда бы не жил в Нью-Йорке потому, что боится сумасшедшего ритма города.
Но, парадокс, Жителем лучшего Для Себя города Мира я себя не вижу... Мне кажется жить в НЙ сложно. Хоть я и люблю этот ритм, движение, суету. Ради такого ритма я, в своё время, и переехал из Мариуполя в столицу... но жить в НЙ мне сцыкотно) (может я и не прав)), - объяснил Бедняков.
Манхэттен - это, пожалуй, единственное место , где мне вообще не хочется брать такси ! Там хочется ходить и задирать голову вверх , глазея на Небоскребы. Ходить и узнавать дома, по которым прыгал SpyderMan . Empire State Building , на которое влезал King Kong . Американский Музей Естественной Историю - где снималась Ночь в Музее. «К чему вы это говорите, Бородатый Гном?», спросите вы меня . Да к тому, что New York City для меня - это город из Кино ! И вот прямо сейчас я сижу в кинотеатре , пишу этот пост и смотрю фильм, в котором ОПЯТЬ показывают НЙ ! ( Зелёная Книга ) Я очень много раз говорил , что для меня НЙ - лучший город мира . Он шумный, он грязный ( так и про меня говорили в детстве , когда я перешёл в другую школу )), но он все равно для меня лучший город мира . Но , парадокс , Жителем лучшего Для Себя города Мира я себя не вижу ... мне кажется жить в НЙ сложно . Хоть я и люблю этот ритм, движение, суету . Ради такого ритма я , в своё время , и переехал из Мариуполя в столицу ... но жить в НЙ мне сцыкотно ) ( может я и не прав )). А вы живете в Лучшем Городе мира ? Что это за город ?) Фото сделано на iPhone 8+
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