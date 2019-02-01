Ирина Былик хочет стать президентом Украины

Певица заинтриговала подписчиков в Instagram.

Популярная украинская певица Ирина Билык решила шокировала поклонников новым постом в соцсети. Так артистка опубликовала в Instagram новый снимок и в подписи к нему решила задать фанатам неожиданный вопрос.

“А ви проголосували б за мене, якби я балотувалася на пост президента нашоï краïни?“ - поинтересовалась певица у подписчиков.

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Многие подписчики стали интересоваться, серьезно ли планирует Ирина идти в президенты Украины. А некоторые фаны написали, что без Былик украинская музыка многое потеряет. Сама же певица пока что никак не отреагировала на комментарии.

Напомним, ранее победительница “Евровидения-2018“ представила яркий клип, снятый в Киеве.