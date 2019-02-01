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Ирина Былик хочет стать президентом Украины

Комментариев: 3
Певица заинтриговала подписчиков в Instagram.
Ирина Былик хочет стать президентом Украины
Ирина Былик хочет стать президентом Украины
instagram.com/bilyk_iryna

Популярная украинская певица Ирина Билык решила шокировала поклонников новым постом в соцсети. Так артистка опубликовала в Instagram новый снимок и в подписи к нему решила задать фанатам неожиданный вопрос.

“А ви проголосували б за мене, якби я балотувалася на пост президента нашоï краïни?“ - поинтересовалась певица у подписчиков.

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Многие подписчики стали интересоваться, серьезно ли планирует Ирина идти в президенты Украины. А некоторые фаны написали, что без Былик украинская музыка многое потеряет. Сама же певица пока что никак не отреагировала на комментарии.

 Напомним, ранее победительница “Евровидения-2018“ представила яркий клип, снятый в Киеве.

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Теги: Ирина Билык, президент
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.02.2019, 17:34
Оценка:  0
гость
А що, у Глевасі вже всі місця зайняті?
гость  (аноним)  02.02.2019, 17:30
Оценка:  0
гость
все хотят дорваться до корыта...
Kostos    02.02.2019, 17:18
Оценка:  0
Kostos
Да... Фрики они такие
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