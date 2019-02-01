Злата Огневич рассказала, какой была в школьные годы

Певица поделилась интересными фактами.

Украинская певица, участница “Евровидения-2013“ Злата Огневич решила откровенно рассказать поклонникам, какой была в школе. Интересные факты со своей школьной жизни девушка разместила в посте в Instagram.

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Певица рассказала, какой у нее был характер, что любила читать, а также о невзаимной любви:

“У школі я була дуже тихою і сором‘язливою дівчиною, читала фантастику/фентезі під партою під час уроків, вчилася добре. За класикою жанру - була закохана у секс-символа (брюнета) нашої школи, хлопця зі старших класів, присвячувала йому вірші, а він не звертав уваги...“

Далее Злата поделилась, как готовилась к дискотекам:

“Ще у нас були дискотеки, на які ВСІ з нетерпінням чекали й готувалися! Одна дівчина, щоб збільшити свої груди підложила собі... вату! Ця вата випала посеред танців, жах!!! Дівчата, Ви ж розумієте, що не в розмірі річ?“

Также Огневич сообщила о том, когда впервые попробовала курить сигареты:

“Пам’ятаю, як вперше на диско, спробувала курити заичайні цигарки - я ледь не впала від цього шаленого “аромату“ (щоб руки не тхнули, ми їх натирали хвойними гілками). На щастя, мені не сподобалось. Але чомусь, тоді вважалося, якщо ти куриш і п‘єш - це круто! Блін! Це - не круто, від слова “зовсім“ і туса, яка тебе за ці якості до себе пускає - не вартує твоєї уваги“.

Звезда поделилась с подписчиками историей, которая ее очень потрясла в школе:

“Була і сумна історія... Хлопець з мого класу (НІ, ми не зустрічалися), у якого я тоді була закохана - помер від злоякісної пухлини... Звичайно, це таке дитяче потрясіння, і водночас - дуже доросле, стало для мене першими дверима в доросле життя, де є місце різним історіям“.

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Еще знаменитость рассказала, что, как и многие старшеклассники, прогуливала уроки. Но, даже после ссоры с родителями, все равно продолжала это делать.

“А ще - я також прогулювала школу, не просто пари, а цілі дні, особливо в 11-му класі, типу, ти себе вважаєш таким крутим, вчитися не хочеш, екзамени - взагалі представляються кошмаром. Одного разу нас “застукали“ батьки за прогулюванням! Боже мій! Скільки гвалту було. На все місто. І що Ви думаєте, ми перестали це робити? Звичайно, що ні“.

И завершила певица свой рассказ полезным советом:

“Тут взагалі така цікава річ - все, що ти робиш у житті - роби для себе і власного розвитку, а не для того, щоб сподобатися і догодити всім! Тоді стається парадокс - саме цим ти і подобаєшся іншим “.

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