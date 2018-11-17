TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов - фото

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как изменилась ее фигура спустя 4 месяца после рождения сына.

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Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова 9 сентября минувшего года стала мамой в первый раз. Звезда решила не засиживаться дома и практически сразу вернулась к работе, выпустив лирик видео на песню “Хочу бути тільки з тобою“. Смотрите, как выглядит певица спустя 4 месяца после появления на свет Ивана.

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В своем Instagram TARABAROVA опубликовала фото со съемок нового телевизионного шоу, где позирует в желтом платье с длинным шлейфом.

Мені здається, непогано мама виглядає, народивши baby 4 місяці тому, - написала Тарабарова.

Фолловеры согласились со звездой: “Очень красиво выглядишь!“, “Потрясающе“, “Ви дуже гарна“, “Сказочная мама“.

Ранее Ivona писала, что экс-ведущая “Орла и Решки“ стала мамой во второй раз.