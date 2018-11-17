Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов - фото

Комментариев: 0
Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как изменилась ее фигура спустя 4 месяца после рождения сына.
TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов - фото
TARABAROVA похвасталась шикарной фигурой после родов - фото
Instagram

Читай также: 48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним певцом

Известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова 9 сентября минувшего года стала мамой в первый раз. Звезда решила не засиживаться дома и практически сразу вернулась к работе, выпустив лирик видео на песню “Хочу бути тільки з тобою“. Смотрите, как выглядит певица спустя 4 месяца после появления на свет Ивана.

Читай также: Гулять так гулять: Приянка Чопра и Ник Джонас опять отпраздновали свадьбу

В своем Instagram TARABAROVA опубликовала фото со съемок нового телевизионного шоу, где позирует в желтом платье с длинным шлейфом. 

Мені здається, непогано мама виглядає, народивши baby 4 місяці тому, - написала Тарабарова.

Фолловеры согласились со звездой: “Очень красиво выглядишь!“, “Потрясающе“, “Ви дуже гарна“, “Сказочная мама“.

Ранее Ivona писала, что экс-ведущая “Орла и Решки“ стала мамой во второй раз.

Поделись:
Теги: TARABAROVA, Тарабарова, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь