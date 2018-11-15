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"Помолвлена?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото

Комментариев: 1
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала снимок, который вызвал у поклонников волну любопытства .
"Помолвлена?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото
"Помолвлена?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото
Instagram

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Поклонники Насти Каменских давно ждут, что певица подтвердит романтические отношения с рэпером Потапом, с которым они вместе путешествуют по Америке. Каменских никак не комментирует слухи, а вместо этого - только подогревает интерес фанатов новыми снимками. Так, накануне в Instagram звезды появилось свежее фото, которое еще больше заинтриговало пользователей сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#mood 😈

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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В кадре Настя позирует в черном кружевном топе, игриво улыбаясь и кокетливо демонстрирует руку с кольцом на безымянном пальце. Сам снимок девушка многозначительно подписала: "Мood (настроение. - Ред.)".  

"Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Замужем?", “Гарна обручка”, “К чему тут кольцо на правой руке? “, - любопытные фолловеры засыпали NK вопросами, на которые певица так и не ответила.  

Ранее Ivona рассказывала, что Настя Каменских провела отпуск в Мексике вместе со своим бывшим коллегой по группе “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко.

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Теги: Настя Каменских
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Sancho-s    30.01.2019, 10:48
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Sancho-s
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