"Помолвлена?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала снимок, который вызвал у поклонников волну любопытства .

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Поклонники Насти Каменских давно ждут, что певица подтвердит романтические отношения с рэпером Потапом, с которым они вместе путешествуют по Америке. Каменских никак не комментирует слухи, а вместо этого - только подогревает интерес фанатов новыми снимками. Так, накануне в Instagram звезды появилось свежее фото, которое еще больше заинтриговало пользователей сети.

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В кадре Настя позирует в черном кружевном топе, игриво улыбаясь и кокетливо демонстрирует руку с кольцом на безымянном пальце. Сам снимок девушка многозначительно подписала: "Мood (настроение. - Ред.)".

"Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Замужем?", “Гарна обручка”, “К чему тут кольцо на правой руке? “, - любопытные фолловеры засыпали NK вопросами, на которые певица так и не ответила.

Ранее Ivona рассказывала, что Настя Каменских провела отпуск в Мексике вместе со своим бывшим коллегой по группе “Потап и Настя“ Алексеем Потапенко.