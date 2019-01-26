Ведущая Жанна Бадоева поделилась подростковым фото с подругой и рассказала, за что та ее ругает.

"Вчера орала, что я безголовая": Бадоева выложила архивное фото с подругой instagram.com/zhanna_badoeva

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Телеведущая и режиссер Жанна Бадоева, которая наиболее известна по тревел-шоу “Орел и решка“, поделилась в Инстаграм архивным фото.

На снимке Жанна позирует со своей школьной подругой на фоне моря.

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В подписи к фото Бадоева отметила, как важно ценить дружбу и принимать себя такими как есть - в любом возрасте.

Нашла фото 30 летней давности..... и поняла, что нам тогда казалось, что мы классные, и теперь я тоже с этим согласна))))) Любите себя всегда!!!! p.s. На фото Подруга со школы с которой до сих пор дружим.... она пережила все мои переезды по миру, всех мужей, рождение детей и приобретение всех собак.... она знает про меня больше, чем я сама про себя. Вот вчера по телефону орала на меня, что я безголовая и ничему так в жизни не научилась, - написала Бадоева.

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Пользователи Сети активно комментируют пост Жанны, отмечая, что она сейчас очень молодо выглядит.

Ничуть не изменилась, - пишут в комментариях.

Удивился. Думал ей сейчас 30,а тут она пишет 30 лет назад, - отметил пользователь Сети.

Ой,прям уж 30 летней давности! Ну максимум лет 20 назад! - написали фолловеры.

Еще многие подчеркнули, что по-доброму завидуют такой долгой и крепкой женской дружбе.

Хочу чтобы на меня так наорали...) молодцы, что сохранили дружбу. это бесценно, - пишут подписчики.

Вы очень счастливая, что у вас сохранилась такая подруга, - отметили пользователи Сети.

Подписчики также отметили, что дочь Жанны Бадоевой от режиссера Алана Бадоева - Лолита - очень похожа на маму в юности.

Думала Лола на папу похожа, ан нет))) на маму, - написали под фото.

Стоит отметить, что Алан Бадоев был однокурсником и вторым мужем Жанны, с которым они поженились в 2003-м, а развелась в 2012-м. Первый брак Жанны был с Игорем Кураченко, от него есть сын - Игорь.Третьим мужем телеведущей стал бизнесмен Василий Мельничин - они поженились в 2015-м и вместе с детьми Бадоевой живут в Италии.

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