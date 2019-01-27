"О, Митрофановна дает": Нина Матвиенко показала, как пляшет с внучкой
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Украинская певица Антонина Матвиенко выложила в Инстаграм видео домашнего праздника.
На нем ее мать, Народная артистка Украины Нина Матвиенко, танцует на кухне с 3-летней внучкой, которую также зовут Нина. Отец девочки, певец Арсен Мирзоян, аккомпанирует на губной гармошке, а сама Тоня в этот момент сидит за праздничным столом и ест салат.
Поздравляю всех Нин с Днем Ангела, - написала Тоня Матвиенко.
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Поклонники пришли в восторг от танца бабушки с внучкой и оставили множество комментариев.
О, Митрофановна дает, - пишут в Сети.
Здорово девчушки станцевали под аккомпанемент папы-зятя, - написали поклонники.
Вот это движ! Многая лета соловейку Украины, - написали в комментариях.
Спасибо вам за такое классное, теплое семейное видео, - написали поклонники.
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