Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"О, Митрофановна дает": Нина Матвиенко показала, как пляшет с внучкой

Комментариев: 0
Антонина Матвиенко выложила видео семейного праздника, где ее мать, Нина Матвиенко лихо отплясывает с подросшей внучкой.

"О, Митрофановна дает": Нина Матвиенко показала, как пляшет с внучкой
facebook.com/taINeco

Читай также: Регина Тодоренко показала, как приходит в форму после родов

Украинская певица Антонина Матвиенко выложила в Инстаграм видео домашнего праздника.

На нем ее мать, Народная артистка Украины Нина Матвиенко, танцует на кухне с 3-летней внучкой, которую также зовут Нина. Отец девочки, певец Арсен Мирзоян, аккомпанирует на губной гармошке, а сама Тоня в этот момент сидит за праздничным столом и ест салат.

Поздравляю всех Нин с Днем Ангела, - написала Тоня Матвиенко.

Читай также: Арсен Мирзоян поблагодарил супругу за дочь, которой сегодня исполнилось 3 года

Поклонники пришли в восторг от танца бабушки с внучкой и оставили множество комментариев.

О, Митрофановна дает, - пишут в Сети.

Здорово девчушки станцевали под аккомпанемент папы-зятя, - написали поклонники.

Вот это движ! Многая лета соловейку Украины, - написали в комментариях.

Спасибо вам за такое классное, теплое семейное видео, - написали поклонники.

Ранее мы писали, что группа “Антитела“ выпустила новый клип.

Поделись:
Теги: Нина Матвиенко, Тоня Матвенко, Арсен Мирзоян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь