Солистка KAZKA похвасталась отличной спортивной растяжкой
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Солистка мега-популярной в Украине и за границей группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась хорошей спортивной растяжкой.
Мини-видео артистка выложила в Инста-сторис на странице группы. На нем Зарицкая в лосинах и худи держит поднятую ногу рукой и тянет ее кверху.
Кто спрашивал о человеке, который учит меня танцам - korostelyova_mariya, - написала Зарицкая.
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Напомним, что группа KAZKA участвует в нацотборе песенного конкурса Евровидение-2019. Они выступят с композицией “APART”, которая была написана специально для Национального отбора на конкурс.
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