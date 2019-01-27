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Солистка KAZKA похвасталась отличной спортивной растяжкой

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Александра Зарицкая показала упражнения на растяжку с уроков танца.

Солистка KAZKA показала упражнения с отличной растяжкой
Солистка KAZKA показала упражнения с отличной растяжкой
instagram.com/kazka.band

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Солистка мега-популярной в Украине и за границей группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась хорошей спортивной растяжкой.

Мини-видео артистка выложила в Инста-сторис на странице группы. На нем Зарицкая в лосинах и худи держит поднятую ногу рукой и тянет ее кверху.

Кто спрашивал о человеке, который учит меня танцам - korostelyova_mariya, - написала Зарицкая.

скриншот с instagram.com/kazka.band

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Напомним, что группа KAZKA  участвует в нацотборе песенного конкурса Евровидение-2019. Они выступят с композицией “APART”, которая была написана специально для Национального отбора на конкурс. 

Ранее мы писали, что Лорак предстала на фото в откровенном образе.

 

 

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Теги: Казка, Александра Зарицкая, KAZKA
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