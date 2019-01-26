"Краситься обязательно": Фото Осадчей без макияжа поразило Сеть
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Фото украинской ведущей Екатерины Осадчей без макияжа взбудоражило Сеть. Снимок выложил в свой Инстаграм муж ведущей, шоумен, ведущий, Юрий Горбунов.
Пара позирует в столичном ВДНХ в ярких зимних куртках. Екатерина Осадчая - в шапке с помпоном и с не накрашенными губами и глазами.
Ууууууу - подписал фото Горбунов.
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Подписчики активно комментируют пост, отмечая, что Осадчая без макияжа выглядит весьма необычно.
Катенька, макияж обязателен - пишут в Сети.
Без макияжа не очень - отмечают подписчики.
Однако, некоторым фолловерам понравился необычный лук Осадчей и Горбунова.
Как малолетки в ночном клубе - отметили подписчики.
Такие “на стиле“ - пишут в Сети.
Стоит отметить, что Горбунов и Осадчая любят выставлять в Сеть фото с вечерних прогулок в спортивной одежде.
Пара живет под Киевом - и частенько гуляет на свежем воздухе.
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