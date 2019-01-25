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Поклонники Мадонны раскритиковали ее новый образ

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По их мнению, на снимках певица не похожа на саму себя.
Поклонники Мадонны раскритиковали ее новый образ
Поклонники Мадонны раскритиковали ее новый образ
instagram.com/madonna

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Для многих поклонников образ Мадонны всегда был идеальным и безупречным. И большинство фанатов влюбились не только в песни Мадонны, но и в ее эпатажный образ. Для звезды никогда не было проблемы оказываться в центре внимания. Она ловила на себе восторженные взгляды не только поклонников, но и фотографов и своих коллег. С каждым годом Мадонна все больше и больше старается работать над своим имиджем, чтобы с каждым выходом радовать людей еще больше.

В основном ей это удается, однако в последнее время поклонники больше недовольны ее видом, чем восхищены. Совсем недавно певица разместила в Инстаграме фото, где позирует в ковбойской шляпе и платье, которое пользователи сети раскритиковали и посчитали его несоответствующим ее образу. 

Ранее мы говорили о том, что Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.

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Теги: Мадонна, певица
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