Поклонники Мадонны раскритиковали ее новый образ

По их мнению, на снимках певица не похожа на саму себя.

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Для многих поклонников образ Мадонны всегда был идеальным и безупречным. И большинство фанатов влюбились не только в песни Мадонны, но и в ее эпатажный образ. Для звезды никогда не было проблемы оказываться в центре внимания. Она ловила на себе восторженные взгляды не только поклонников, но и фотографов и своих коллег. С каждым годом Мадонна все больше и больше старается работать над своим имиджем, чтобы с каждым выходом радовать людей еще больше.

В основном ей это удается, однако в последнее время поклонники больше недовольны ее видом, чем восхищены. Совсем недавно певица разместила в Инстаграме фото, где позирует в ковбойской шляпе и платье, которое пользователи сети раскритиковали и посчитали его несоответствующим ее образу.

Ранее мы говорили о том, что Мадонну заподозрили в увеличении ягодиц.