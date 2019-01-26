"Наталия и Владимир": Могилевская поделилась архивным фото с Зеленским
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Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала в своем Инстаграм архивный снимок с кандидатом в президенты Украины, артистом Владимиром Зеленским.
На фото звезды в необычных образах, в которых они участвовали в одном из выпусков шоу “Танцы со звездами“ в 2006-м. Так, Наталья Могилевская запечатлена в наряде с яркими, массивными украшениями, а Зеленский в белой рубашке с необычной “набриолиненной“ прической и усами.
Судя по подписи к снимку, Могилевская выставила его благодаря вниманию поклонников именно к этому фото.
Классную фотку вы нашли. Я не сразу узнала. А вы узнаете, кто на фото? – написала Могилевская.
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Подписчики исполнительницы сразу же узнали на фото Зеленского.
Наталия и Владимир, - прокомментировали фото.
Как можно не узнать Зеленского, классное фото, - отметили поклонники.
Теперь все будут выкладывать совместные фото с Вовой, - сострили пользователи Сети.
Также под фото активно оставляют комментарии, касающиеся участия Зеленского в президентских выборах 2019.
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