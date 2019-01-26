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"Наталия и Владимир": Могилевская поделилась архивным фото с Зеленским

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Наталья Могилевская выложила в Сеть снимок с Владимиром Зеленским в неожиданном образе.

"Наталия и Владимир": Могилевская поделилась архивным фото с Зеленским
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская опубликовала в своем Инстаграм архивный снимок с кандидатом в президенты Украины, артистом Владимиром Зеленским.

На фото звезды в необычных образах, в которых они участвовали в одном из выпусков шоу “Танцы со звездами“ в 2006-м. Так, Наталья Могилевская запечатлена в наряде с яркими, массивными украшениями, а Зеленский в белой рубашке с необычной “набриолиненной“ прической и усами.

Судя по подписи к снимку, Могилевская выставила его благодаря вниманию поклонников именно к этому фото.

Классную фотку вы нашли. Я не сразу узнала. А вы узнаете, кто на фото? – написала Могилевская.

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Подписчики исполнительницы сразу же узнали на фото Зеленского.

Наталия и Владимир, - прокомментировали фото.

Как можно не узнать Зеленского, классное фото, - отметили поклонники.

Теперь все будут выкладывать совместные фото с Вовой, - сострили пользователи Сети.

Также под фото активно оставляют комментарии, касающиеся участия Зеленского в президентских выборах 2019. 

Ранее мы писали, что Ольга Полякова шокировала коллег своим поведением на новом талант-шоу. 

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Теги: Наталья Могилевская, Владимир Зеленский, архивное фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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