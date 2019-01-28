"Такие мимими": Каменских покорила снимком с неожиданным спутником
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Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдо NK, порадовала поклонников снимком, который подчеркнул ее очарование и естественную красоту.
Фото Каменских выложила на своей странице в Инстаграм.
На нем она позирует с белой собачкой на руках. При этом Каменских широко улыбается и в целом выглядит очень счастливой.
Только вот очередь подошла к этим потрясающим фото с вечеринки нашей компании #nice2cuparty декабрь 2018, - подписала снимок артистка.
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Пользователи Сети отметили, что певица вышла на фото очень естественно и поражает своей молодостью и счастливой улыбкой.
Оу 💕какие вы мимими, - пишут подписчики.
Классная фотка с неподдельными эмоциями , без кривляний и фотошопа, - написали фанаты.
Настюша на фото очень молодо выглядит, Мимишку зацёмкать надо, сябаку такую, холёсюю, - прокомментировали фото.
Ранее мы писали, что Каменских раскритиковали за фотошоп.
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