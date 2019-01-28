Фото Насти Каменских похвалили в Сети за искреннюю улыбку и неподдельные эмоции.

"Такие мимими": Каменских покорила снимком с неожиданным спутником instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдо NK, порадовала поклонников снимком, который подчеркнул ее очарование и естественную красоту.

Фото Каменских выложила на своей странице в Инстаграм.

На нем она позирует с белой собачкой на руках. При этом Каменских широко улыбается и в целом выглядит очень счастливой.

Только вот очередь подошла к этим потрясающим фото с вечеринки нашей компании #nice2cuparty декабрь 2018, - подписала снимок артистка.

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Пользователи Сети отметили, что певица вышла на фото очень естественно и поражает своей молодостью и счастливой улыбкой.

Оу 💕какие вы мимими, - пишут подписчики.

Классная фотка с неподдельными эмоциями , без кривляний и фотошопа, - написали фанаты.

Настюша на фото очень молодо выглядит, Мимишку зацёмкать надо, сябаку такую, холёсюю, - прокомментировали фото.

Ранее мы писали, что Каменских раскритиковали за фотошоп.