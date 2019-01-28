Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Такие мимими": Каменских покорила снимком с неожиданным спутником

Комментариев: 0
Фото Насти Каменских похвалили в Сети за искреннюю улыбку и неподдельные эмоции.

"Такие мимими": Каменских покорила снимком с неожиданным спутником
instagram.com/kamenskux/

Читай также: “Сейчас превращусь в зомби!“: Полякова ошеломила на съемках нового шоу

Украинская певица Настя Каменских, которая с недавних пор выступает под псевдо NK, порадовала поклонников снимком, который подчеркнул ее очарование и естественную красоту.  

Фото Каменских выложила на своей странице в Инстаграм.

На нем она позирует с белой собачкой на руках. При этом Каменских широко улыбается и в целом выглядит очень счастливой.

Только вот очередь подошла к этим потрясающим фото с вечеринки нашей компании #nice2cuparty декабрь 2018, - подписала снимок артистка. 

Читай также: Регина Тодоренко рассказала, как узнала о своей беременности

Пользователи Сети отметили, что певица вышла на фото очень естественно и поражает своей молодостью и счастливой улыбкой.

Оу 💕какие вы мимими, - пишут подписчики. 

Классная фотка с неподдельными эмоциями , без кривляний и фотошопа, - написали фанаты.

Настюша на фото очень молодо выглядит, Мимишку зацёмкать надо, сябаку такую, холёсюю, - прокомментировали фото.

Ранее мы писали, что Каменских раскритиковали за фотошоп.

 

 

Поделись:
Теги: Настя Каменких, фотошоп, украинский шоу-бизнес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь