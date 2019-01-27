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Маленькая принцесса: Анита Луценко показала редкое фото с дочерью

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Как выглядит двухлетняя дочь фитнес-тренера Аниты Луценко: теплое фото.
Анита Луценко показала редкое фото с дочерью
Анита Луценко показала редкое фото с дочерью
instagram.com/anitasporty

Фитнес-тренер, участница шоу “Танці з зірками-2018“ Анита Луценко очень редко делится с поклонниками подробностями личной жизни - она скрывает имя своего мужа и практически не показывает дочь Мию. Правда, совсем недавно женщина сделала исключение и впервые показала публике лицо двухлетней девочки.

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Похоже, после своеобразного “каминг-аута“ Анита Луценко решила перестать скрывать дочь и теперь в Instagram-аккаунте фитнес-тренера можно увидеть теплые снимки с малышкой. К примеру, этот:

Пользователи сети рассыпались в комплиментах, глядя на свежую семейную фотографию Аниты Луценко. Подписчики фитнес-тренера отметили, что и она, и девочка выглядят потрясающе, а саму малышку назвали принцессой. Кроме того, поклонники Аниты отметили, что дочь очень похожа на нее.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко показала совместное селфи с мужем - российским певцом Владом Топаловым. Как выглядят супруги, смотрите здесь.

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Теги: Анита Луценко, фото
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