У Тины Кунаки и Венсана Касселя будет двойня?
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Не так давно стало известно, что 21-летняя модель Тина Кунаки ждет первенца от 52-летнего актера Венсана Касселя. В начале января будущие родители отдыхали на пляжах Бразилии и делились в социальных сетях фотографиями, на которых Тина хвасталась округлившимся животом.
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На днях Кунаки порадовала подписчиков новыми кадрами в своем аккаунте. На одном из них беременная модель позирует в платье белоснежного цвета, на другом же - появляется в кадре с пушистым питомцем.
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Свежие фотографии вызвали у фолловеров настоящий восторг: в комментариях они засыпали Тину комплиментами, а некоторые интернет-пользователи решили, что девушка ждет двойню, указывая на форму ее большого живота.
Так или иначе, ни Тина, ни Венсан не комментируют пол будущего ребенка.
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