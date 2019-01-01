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ДиКаприо, Питт и Робби на первых кадрах фильма "Однажды в Голливуде"

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Журнал Vanity Fair опубликовал эксклюзивные кадры из предстоящей черной комедии Квентина Тарантино.
ДиКаприо, Питт и Робби на первых кадрах фильма "Однажды в Голливуде"
ДиКаприо, Питт и Робби на первых кадрах фильма "Однажды в Голливуде"
Sony Pictures Entertainment

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Популярное издание Vanity Fair поделилось порцией свежих кадров со съемок ретро-триллера Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде“ с участием Брэда ПиттаМарго РоббиЛеонардо ДиКаприо и Аль Пачино. Премьера картины намечена на 26 июля, а в украинский прокат “Однажды в Голливуде” выйдет 8 августа. 

Sony Pictures Entertainment


Sony Pictures Entertainment

Лента расскажет историю маньяка Чарльза Мэнсона, совершившего грандиозное преступление в Лос-Анджелесе в 1969 году. Специально для съемок Тарантино воссоздал фрагменты города того времени. 

Sony Pictures Entertainment


Sony Pictures Entertainment

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В центре сюжета Актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), который вместе со своим дублером Клиффом Бутом (Брэд Питт) безуспешно пытается сделать карьеру в Голливуде. Однако вскоре выясняется, что у Рика есть знаменитая соседка ‒ актриса Шэрон Тэйт (Марго Робби), жена режиссера Романа Полански, впоследствии жестоко убитая членами секты Чарльза Мэнсона (Дэймон Херриман). 

Sony Pictures Entertainment

Фильм “Однажды в Голливуде“ станет 9 по счету работой Тарантино.

Sony Pictures Entertainment

Напомним, что ранее в США назвали лучший фильм 2018 года.

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Теги: Однажды в Голливуде, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, кино, первые кадры
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