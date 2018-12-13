Джамала показала подросшего сына: фото

Певица Джамала опубликовала совместный снимок с 10-месячным сыном .

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Звездная мама Джамала, вернувшись с отдыха на острове Маврикий, умилила сеть трогательным снимком со своим 10-месячным сыном. В Instagram певица опубликовала фото, на котором обнимает маленького Эмира.

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Джамала написала, что в течение двух дней после возвращения в Украину она не отпускала сына из объятий. Звезда также призналась, что после его рождения полюбила просыпаться по утрам.

Напомним, что Джамала родила первенца своему супругу Бекиру Сулейманову 27 марта 2018 года.

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