Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джамала показала подросшего сына: фото

Комментариев: 0
Певица Джамала опубликовала совместный снимок с 10-месячным сыном .
Джамала показала подросшего сына
Джамала показала подросшего сына
Instagram

Читай также: Тина Кароль показала, как выглядела в детстве

Звездная мама Джамала, вернувшись с отдыха на острове Маврикий, умилила сеть трогательным снимком со своим 10-месячным сыном. В Instagram певица опубликовала фото, на котором обнимает маленького Эмира.

Читай также: Как близняшки: Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото с мамой

Джамала написала, что в течение двух дней после возвращения в Украину она не отпускала сына из объятий. Звезда также призналась, что после его рождения полюбила просыпаться по утрам. 

Напомним, что Джамала родила первенца своему супругу Бекиру Сулейманову 27 марта 2018 года. 

Ранее певица Камалия похвасталась кардинальной сменой имиджа.

Поделись:
Теги: Джамала, певица, звездные мамы, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь