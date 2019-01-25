Намного эффектнее, чем полуголая: В Сети похвалили фото Каменских

Пользователи Сети пришли в восторг от нового фото Каменских из Нью-Йорка.

Намного эффектнее, чем полуголые: В Сети похвалили фото Каменских instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которую в последнее время часто критикуют в Сети за излишнюю обработку своих снимков в фотошопе, выложила в Инстаграм фото из Нью-Йорка. Каменских уже несколько дней находится в США вместе с Алексеем Потапенко (Потапом).

На снимке Настя сидит на подоконнике в джинсах и закрытой рубашке, волосы певицы - естественно ниспадают на плечи.

Этот месяц был насколько крутым и полным приключений! Спасибо всем, кто был со мной, помогал и поддерживал, особенно @realpotap (Алексей Потапенко). Ребята, это было потрясающе“, - написала Каменских под фото.

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Подписчики Каменских пришли в восторг от внешности Насти Каменских на снимке. Многие отметили, что уже устали от пляжных фото в купальнике, которые звезда выкладывала, будучи на отдыхе в Мексике, и что новый снимок подчеркивает естественную красоту Каменских.

Наконец-то фото не “18+“ - написали в комментариях.

Очень красивая, такие фото гораздо шикарные чем фото голого тела, - отметили пользователи Сети.

Наконец-то появилось нормальное фото, - отмечают подписчики.

Ранее мы писали, что Настю Каменских не узнали на обложке известного глянца.