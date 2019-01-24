Даша Астафьева покорила поклонников новым цветом волос
Популярная актриса и певица Даша Астафьева показала, как выглядит с рыжими волосами. Правда, она не красилась, а примерила парик.
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В непривычном образе она снялась для рекламы духов. Фотосессия была сделана в арабском стиле, это связано с рекламируемым ароматом. Вот как его описывает актриса:
Это моя волшебная ночь... которая пахнет зимней, слегка пьяной от любви вишней. Этой ночью, все фантазии становятся явью, а расстояние между мной и тобой, можно измерить тихими таинственным шагами... Раз... Два...
@arabian_perfumes_ua Сегодня я знакомлю вас с новой историей. #khaltatnight - это моя волшебная ночь... которая пахнет зимней, слегка пьяной от любви вишней. Этой ночью ,все фантазии становятся явью, а расстояние между мной и тобой, можно измерить тихими таинственным шагами.. Раз..два.. #attarcollection #khaltatnight #arabianperfumeua Photo by @moi_sofism Hair @yarotskiy_denis Mua @mogila_tatiana Style @sipigina
Ранее Даша Астафьева обнажилась ради рекламы этих же духов. Она показала, как проходила эта съемка:
Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова показала пикантное фото в платье с невероятно глубоким декольте.
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