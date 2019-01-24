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Даша Астафьева покорила поклонников новым цветом волос

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Украинская секс-бомба Даша Астафьева примерила новый образ: как выглядит артистка с рыжим цветом волос.
Даша Астафьева покорила поклонников новым цветом волос
Даша Астафьева покорила поклонников новым цветом волос
instagram.com/da_astafieva/

Популярная актриса и певица Даша Астафьева показала, как выглядит с рыжими волосами. Правда, она не красилась, а примерила парик.

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В непривычном образе она снялась для рекламы духов. Фотосессия была сделана в арабском стиле, это связано с рекламируемым ароматом. Вот как его описывает актриса:

Это моя волшебная ночь... которая пахнет зимней, слегка пьяной от любви вишней. Этой ночью, все фантазии становятся явью, а расстояние между мной и тобой, можно измерить тихими таинственным шагами... Раз... Два...

Ранее Даша Астафьева обнажилась ради рекламы этих же духов. Она показала, как проходила эта съемка:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backstage for @arabian_perfumes_ua by genius @dobrevalex

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова показала пикантное фото в платье с невероятно глубоким декольте.

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Теги: Даша Астафьева, фото
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