Ольга Фреймут в очередной раз попала под шквал критики и пожаловалась на травлю в сети.

"Перешли все границы": Фреймут пожаловалась на буллинг в Сети facebook.com/oliafreimyt

Читай также: Леся Никитюк упала на пляже в откровенном купальнике

Украинская ведущая Ольга Фреймут пожаловалась на частую травлю в интернете.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

В нем Фреймут посоветовала обидчикам не тратить силы на буллинг, поскольку у нее сильная психика и ей не до “гадостей“, которые пишут в сети.

Буллинг в интернете перешел все границы: не у всех такая крепкая психика, как у меня. Кого словом можно убить. Я против насилия и лицемерия. У нас модно кричать о благотворительности. Но дать копеечку и объявить об этом миру - ничтожно и позорно. Лучше делать добро тихо, но обязательно делать его. Поэтому какую бы гадость мне не писали знайте мне все равно. Поэтому просто не теряйте зря свое время! - написала Фреймут.

Читай также: Как стать моделью: Костромичева рассказала об идеальном весе и объемах

Стоит отметить, что Ольгу Фреймут часто критикуют в сети за эксцентричное поведение, в частности, целый шквал критики вызвали ее советы “для настоящих леди“ в программе “От пацанки до панянки“.

Также сегодня, 24 января, Фреймут стала объектом критики защитников животных за фото в дубленке с мехом, которое, по мнению подписчиков, рекламирует одежду из натуральной кожи. В комментариях Ольгу, среди прочего, назвали “шальной женщиной из 1980-х“.

Ольгу Фреймут раскритиковали за фото в дубленке скриншот с instagram.com/realpotapinstagram.com/freimutoli

Ранее мы писали, что Настю Каменских не узнали на фото.