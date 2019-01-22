Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца

Комментариев: 1
Настю Каменских пользователи Сети в очередной раз раскритиковали за фотошоп.

"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца
instagram.com/kamenskux/

Читай также: Регина Тодоренко рассказала, как узнала о своей беременности

Украинскую певицу Настю Каменских не узнали на обложке Cosmopolitan Ukraine.

Фото глянца Каменских выложила у себя в Инстаграм.

Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже. Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу, - написала Настя Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже! Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! 🥰 Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу. @cosmopolitanukraine, love u!💋 Thank you, team: MUA: @mariia_samharadze Hair: @vlasova____irina Style: @skvarska Managing and producing: #NKteam @ilona_ku @upintothesky @kv.anna Photo: @denismanokha Interview: @evaplikhina A February issue of #CosmopolitanUkraine with me on the cover. I think it looks amazing. Very stylish and colorful. We had very touching conversation. About how it’s important to follow your dreams. To love yourself and everyone surronding you 🥰 Enjoy and share your positive vibes with each other! Love u @cosmopolitanukraine 💋

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читай также: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

Пользователи Сети написали в комментариях, что фото Насти слишком обработано в Фотошопе и на обложке глянца она очень отличается от себя в жизни.

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что Влад Топалов вступился за жену, назвав пользователей Сети омерзительными.

Поделись:
Теги: Настя Каменких, фотошоп, космополитен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Кентавр  (аноним)  23.01.2019, 16:55
Оценка:  0
Кентавр
А где жирная жопа?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь