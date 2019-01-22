"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца
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Украинскую певицу Настю Каменских не узнали на обложке Cosmopolitan Ukraine.
Фото глянца Каменских выложила у себя в Инстаграм.
Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже. Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу, - написала Настя Каменских.
Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже! Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! 🥰 Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу. @cosmopolitanukraine, love u!💋 Thank you, team: MUA: @mariia_samharadze Hair: @vlasova____irina Style: @skvarska Managing and producing: #NKteam @ilona_ku @upintothesky @kv.anna Photo: @denismanokha Interview: @evaplikhina A February issue of #CosmopolitanUkraine with me on the cover. I think it looks amazing. Very stylish and colorful. We had very touching conversation. About how it’s important to follow your dreams. To love yourself and everyone surronding you 🥰 Enjoy and share your positive vibes with each other! Love u @cosmopolitanukraine 💋
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Пользователи Сети написали в комментариях, что фото Насти слишком обработано в Фотошопе и на обложке глянца она очень отличается от себя в жизни.
Ранее мы писали, что Влад Топалов вступился за жену, назвав пользователей Сети омерзительными.
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