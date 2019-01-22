Настю Каменских пользователи Сети в очередной раз раскритиковали за фотошоп.

"Ну вообще не похожа": Каменских не узнали на обложке популярного глянца instagram.com/kamenskux/

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Украинскую певицу Настю Каменских не узнали на обложке Cosmopolitan Ukraine.

Фото глянца Каменских выложила у себя в Инстаграм.

Февральский #CosmopolitanUkraine со мной на обложке уже с завтрашнего дня в продаже. Мне кажется, у нас получился очень ярко, стильно и красиво. У нас был очень трогательный и откровенный разговор: как это все-таки важно реализовывать все свои мечты и планы, любить, принимать себя и окружающих такими, как есть! Так что читайте, вдохновляйтесь и не забывайте дарить радость и тепло друг-другу, - написала Настя Каменских.

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Пользователи Сети написали в комментариях, что фото Насти слишком обработано в Фотошопе и на обложке глянца она очень отличается от себя в жизни.

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Ранее мы писали, что Влад Топалов вступился за жену, назвав пользователей Сети омерзительными.