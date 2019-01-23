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Звезда "Танців з зірками" полностью обнажилась на фото

Комментариев: 2
Эпатажная Dj NANA поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Анастасия Кумейко полностью обнажилась на фото
Анастасия Кумейко полностью обнажилась на фото
instagram.com/anastasia_domination

Участница шоу “Танці з зірками 2018“ Dj NANA (Анастасия Кумейко) взбудоражила поклонников откровенным снимком.

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В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. В подписи к фото Анастасия объяснила, что сгорела на пляже и поэтому вынуждена была намазать все тело “Пантенолом“:

Ну все, я спокойна, отдых пошёл по плану. #миссПантенол в деле. Завтра день под зонтиком.

Сейчас Dj NANA находится на отдыхе в Таиланде. В первые дни отдыха девушка заболела, но похоже, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, украинская певица Оля Полякова похвасталась упругими ягодицами.

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Теги: Dj NANA, фото
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Комментариев (2)
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    23.01.2019, 17:23
Оценка:  0
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VinsBad    23.01.2019, 17:17
Оценка:  0
VinsBad
Хто це???
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