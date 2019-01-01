TamerlanAlena провели новогодние каникулы в Финляндии: сказочные фото

Участники украинской группы TamerlanAlena, которые являются супругами, показали, как провели отпуск.

Своё путешествие TamerlanAlena начали с Хельсинки, где познакомились с невероятной архитектурой и вкуснейшей кухней столицы. Позже они направились в самую северную часть страны – знаменитую Лапландию:

Мы на пять дней прилетели в Рованиеми - столицу финской Лапландии и родину Санта Клауса. Первым утром в северном городе нас удивил сумрак. Продолжительность светового дня там составляет четыре часа, поэтому ты засыпаешь и просыпаешься в темноте. Это было непривычно!

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Артисты посетили деревню Санта-Клауса, где покатались на хаски, различных аттракционах, побывали на ферме с северными оленями и встретились с Йоулупукки, более известным как Санта-Клаус:



Приехав в резиденцию Санты, мы поймали и почувствовали то волшебное новогоднее праздничное настроение. Выстояв огромную очередь, нам удалось с ним пообщаться, сделать совместные фото, а также подарить шапку нашего бренда T.A.wear. Узнав откуда мы, он поблагодарил нас на украинском языке. Было очень приятно!

Звёздная пара отдельно отметила свою поездку с сыном в парк дикой природы Ranua Zoo и снежный отель Snow Hotel:

Вы только представьте, всё в этом отеле сделано изо льда и снега! В каждой комнате установлен матрас с подогревом, чтобы люди могли ночевать. Сложно описать свои эмоции при виде всей этой красоты. У нас получилось классное путешествие! Даже не могли подумать об этом!

Сразу после зимнего отдыха TamerlanAlena отправились в жаркую столицу Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы отпраздновать там пятый день рождения сына Тимура.

Напомним, в Лапландии новогодние каникулы провела и семья украинского музыканта Сергея Бабкина. Как это было, смотрите здесь.